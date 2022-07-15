Avcılar'da park halindeki motosikleti çaldı - Haberler

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Avcılar'da park halindeki motosikleti çaldı

Demirören Haber Ajansı - İhsan Dörtkardeş - Güncel
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Avcılar'da park halindeki motosikleti çaldı

AVCILAR'da park halindeki motosiklet, iki şüpheli tarafından kilidi kırılarak çalındı.

AVCILAR'da park halindeki motosiklet, iki şüpheli tarafından kilidi kırılarak çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken, motosikletin sahibi Muzaffer Doğrusöyleyen, dükkanına gelen siparişleri götüremediğini söyledi.

Gümüşpala Mahallesi Mutlu Sokak'ta Muzaffer Doğrusöyleyen'in sokağa park ettiği 34 DK 5316 plakalı motosikletinin yanına, sabah erken saatlerde motosikletli iki kişi geldi. Biri kasklı iki şüpheli, motosikletin gidon kilidini kırdı. Şüpheliler ardından da motosikleti çalarak, kaçtı. Motosikletin çalınmasının ardından, Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek, olay yerinde inceleme yaptı. Yeşilköy Mahallesi'nde börek dükkanı işleten Doğrusöyleyen, motosikletinin çalınması nedeniyle iş yerine gelen siparişleri götüremediğini belirterek, "Son dönemde hırsızlıkların arttığını duyuyoruz. Yetkililerden bunların en kısa sürede bulunarak adalete teslim edilmelerini bekliyoruz. Zor durumda kaldık" dedi.


Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Güncel

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