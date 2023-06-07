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Avcılar'da park halindeki minibüs yandı

Avcılar'da park halindeki minibüs yandı

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İstanbul Avcılar'da su taşımacılığı yapılan minibüs, yangında kullanılamaz hale geldi.

İstanbul Avcılar'da su taşımacılığı yapılan minibüs, yangında kullanılamaz hale geldi.

Mustafa Kemalpaşa Mahallesi İstiklal Caddesi'nde, park halindeki, içerisinde su damacanaları bulunan 34 FU 7621 plakalı minibüste yangın çıktı.

Çevredekiler yangın tüpüyle müdahale ederken, itfaiye ekiplerine haber verildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel

İstiklal Caddesi Avcılar Güncel Haberler

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