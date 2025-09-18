Haberler

Avcılar'da Park Halindeki Araçların Lastikleri Kesildi
Avcılar'da gece saatlerinde park halindeki 10 aracın lastikleri bıçakla kesildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, iki kişinin lastiklere saldırdığı görülüyor. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay Üniversite Mahallesi'nde dün saat 02.00 sıralarında ellerinde meydana geldi. Ellerinde bıçak olan 2 kişi sokak arasında dolaşırken park halindeki araçların lastiklerini hedef aldı. Yürürken araçların lastiklerine ellerindeki bıçağı saplayan 2 kişi daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Otomobil sahipleri sabah uyandıklarında araçlarının lastiklerinin kesildiğini fark etti. Otomobil sahiplerinin ihbarı üzerine çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.Şüphelilerin kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde rahat tavırlarla araçlar arasında dolaştıkları ve ellerindeki bıçakla lastikleri kestikleri anlar görülüyor. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

