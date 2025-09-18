Avcılar'da Park Halindeki Araçların Lastikleri Kesildi

AVCILAR'da park halindeki 10 aracın lastikleri gece geç saatlerde 2 kişi tarafından bıçakla kesildi. Şüphelilerin lastikleri kestikleri anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay Üniversite Mahallesi'nde dün saat 02.00 sıralarında ellerinde meydana geldi. Ellerinde bıçak olan 2 kişi sokak arasında dolaşırken park halindeki araçların lastiklerini hedef aldı. Yürürken araçların lastiklerine ellerindeki bıçağı saplayan 2 kişi daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Otomobil sahipleri sabah uyandıklarında araçlarının lastiklerinin kesildiğini fark etti. Otomobil sahiplerinin ihbarı üzerine çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.Şüphelilerin kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde rahat tavırlarla araçlar arasında dolaştıkları ve ellerindeki bıçakla lastikleri kestikleri anlar görülüyor. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.