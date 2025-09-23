Avcılar'da Panelvan Minibüs Çalındı, Yangın Çıktı

Haberler

Avcılar'da park halindeki panelvan minibüs çalındı. Aracın motoru alev alırken, şüpheliler yaya olarak kaçtı. İtfaiye yangını söndürdü, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

AVCILAR'da park halindeki panelvan minibüsü çalan şüpheliler, aracın motorunun alev alması üzerine yaya olarak kaçtı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, sabaha karşı Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; evin önünde park halinde olan panelvan minibüs kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Minibüs ile kaçan şüpheliler, G-176'nci sokağa girdiklerinde aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Aracın alev alması üzerine minibüsten inen şüpheliler, yaya olarak olay yerinden kaçtı. Sokakta yaşayanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

