Avcılar'da Panelvan Kazası: Sürücü Sıkıştı, Yaya Saniyelerle Kurtuldu

Avcılar'da Panelvan Kazası: Sürücü Sıkıştı, Yaya Saniyelerle Kurtuldu

Avcılar'da meydana gelen trafik kazasında bir panelvan iş yerine çarptı. Sürücü araç içinde sıkışırken, kazada bir yaya son anda aracın altında kalmaktan kurtuldu. İtfaiye ekipleri sürücüyü kurtararak hastaneye kaldırdı.

AVCILAR'da iş yerine çarpan panelvanın sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada bir yayanın panelvanın altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu görüldü.

Olay, Yeşilkent Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Panelvan sürücüsü ara sokakta ilerlediği sırada aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızla kayan araç caddede bulunan kapalı iş yerine çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye götürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri de cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan araç bulunduğu yerden çekici yardımı ile kaldırılırken araçta ve iş yerinde hasar oluştu.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Aracın hızla gelip, iş yerine çarpması ve kaldırımda yürüyen bir yayanın panelvanın altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu anlar görüntülerde yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
