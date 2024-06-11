Avcılar'da Palet ve Atık Yangını

AVCILAR'da palet ve çeşitli atıkların depolandığı alanda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeşilkent Mahallesi G650 Sokak'ta, bugün saat 14.00 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyürken ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevli biçimde yanan palet ve atıkları söndürdü. Yangının çıkış nedeni konusunda araştırma devam ediyor.