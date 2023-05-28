Avcılar'da oyunu kullanmaya ambulansla geldi

AVCILAR'da Hikmet Tekneci (68) Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için eşi ile birlikte ambulansla geldiği okulda oyunu kullandı.

Merkez Mahallesi'nde oturan ve haftada 3 gün diyaliz tedavisi gören Hikmet Tekneci'nin ayakta durmakta zorlandığını belirten yakınları sağlık ekiplerine bilgi vererek seçimde oy kullanabilmesi için yardım istedi. Hikmet Tekneci, sabah saatlerinde hazırlanarak görevlilerin gelip kendisini almasını bekledi. Hikmet Tenekeci'nin eşi Pakize Tekneci eşinin 07.00'den itibaren giyindiğini ve oy kullanmak için heyecanla götürüleceği anı beklediğini söyledi. Evinden alınan Tekneci, aynı mahalledeki Abdulkadir Uztürk İlkokulu'na iki acil tıp teknisyeninin yardımı ile geldikten sonra asansörle birinci kata çıktı ve oyunu kullandı. Pakize Tekneci, "Ülkemiz için hangisi hayırlı olacaksa o seçilsin" dedi.