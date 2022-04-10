Avcılar'da otomobille servis minibüsü çarpıştı, 2 kişi yaralandı - Haberler

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Avcılar'da otomobille servis minibüsü çarpıştı, 2 kişi yaralandı

AA - Halis Akyıldız - Güncel
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Avcılar'da otomobille servis minibüsünün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Avcılar'da otomobille servis minibüsünün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Yeşilkent Mahallesi Amasyalılar Caddesi'nde 06 MFF 43 plakalı otomobille Erol A'nın kullandığı 34 LLC 166 plakalı servis minibüsü çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Minibüsteki yaralının kendi imkanlarıyla hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Avcılar'da otomobille servis minibüsü çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Avcılar'da otomobille servis minibüsü çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Avcılar'da otomobille servis minibüsü çarpıştı, 2 kişi yaralandı

AA / Halis Akyıldız - Güncel

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