Avcılar'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Avcılar'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü

AA - Halis Akyıldız - Güncel
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Avcılar'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

Avcılar'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi'nde C.S'nin kullandığı otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, araçtaki yangını söndürdü.

Yangında zarar gören otomobil kullanılamaz hale geldi.

AA / Halis Akyıldız - Güncel

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