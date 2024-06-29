Avcılar'da Otomobil Yayaların Üzerine Daldı: Yaralılar Var

AVCILAR D-100 Karayolu Ankara istikametine seyir halinde olan otomobilin çarptığı aydınlatma direği yayaların üzerine devrildil. Ardından otomobil de yayaların arasına daldı. Yaralılar var. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel