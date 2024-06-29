Üye Girişi
Haberler

Avcılar'da Otomobil Yayaların Üzerine Daldı: Yaralılar Var

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar D-100 Karayolu Ankara istikametine seyir halinde olan otomobilin çarptığı aydınlatma direği yayaların üzerine devrildi. Ardından otomobil de yayaların arasına daldı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

AVCILAR D-100 Karayolu Ankara istikametine seyir halinde olan otomobilin çarptığı aydınlatma direği yayaların üzerine devrildil. Ardından otomobil de yayaların arasına daldı. Yaralılar var. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

D-100 Karayolu Avcılar Ankara Trafik Kaza Yaşam Güncel Haberler

Bakan Koca'nın başını yiyen olaylar! Kızılcahamam'daki tartışma bardağı taşıran son damla olmuş

Bakan Koca'nın başını yiyen olaylar! Kızılcahamam'daki tartışma bardağı taşıran son damla olmuş

 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey

Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey

 Damat dehşeti! Kayınpederi ve kayınvalidesi dahil 3 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaraladı

Damat dehşeti! Kayınpederi ve kayınvalidesi dahil 3 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaraladı

 Ünlü oyuncunun da yer aldığı suç örgütüyle ilgili inanılmaz detaylar! 36 bin kişiye 'hayal' satmışlar

Ünlü oyuncunun da yer aldığı suç örgütüyle ilgili inanılmaz detaylar! 36 bin kişiye 'hayal' satmışlar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title