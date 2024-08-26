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Avcılar'da Otomobil Skutere Çarptı, Yaralıya Yardım Etti

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Avcılar'da meydana gelen kazada otomobil skutere çarptı. Yaralanan skuter sürücüsüne çevredeki motokuryeler ve yabancı bir doktor müdahale etti. Yaralının durumu iyi.

AVCILAR'da otomobil skutere çarptı. Kazada yaralanan skuter sürücüsüne çevredeki motokuryeler ve yoldan geçen yabancı doktor müdahale etti. Skuter sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, 23 Ağustos Cuma günü akşam saatlerinde Firuzköy Bulvarı'nda meydana geldi. Yolda skuterle ilerleyen sürücüye, kavşaktan dönen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif yaralanan skuter sürücüsüne otomobil sürücüsü kadın ve çevredeki motokuryeler yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. O sırada yoldan geçen yabancı bir doktor yaralıya ilk müdahalede bulundu. Yerde yatan yaralıya ingilizce 'Gözlerime bak' diyeek yaralının durumunu kontrol eden doktor 'Herşey yolunda' diyerek çevredekilere bilgi de verdi. Bu sırada olay yerine gelen sağlık ekipleri, skuter sürücüsünü ambulansa alarak tedavisine devam etti. Hastaneye gitmeyi istemeyen sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası yaşananlar, bir motokuryenin kask kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Avcılar Otomobil Güncel Haberler

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