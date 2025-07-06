Avcılar'da Otomobil Boya Atölyesinde Yangın

Avcılar'da Otomobil Boya Atölyesinde Yangın
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Avcılar'da bir otomobil boya atölyesinde çıkan yangın, atölyeyi tamamen sararken, içerideki 2 otomobili de kullanılamaz hale getirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, - AVCILAR'da bir otomobil boya atölyesinde yangın çıktı. Atölye tamamen yanarken, içerideki 2 otomobil de yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın bugün saat 09.30 sıralarında Üniversite Mahallesi Uran Caddesi'ndeki otomobil boya ve kaporta atölyesinde başladı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek atölyenin tamamını sardı. Dükkandan yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık keipleri geldi. Dükkan içerisinden patlama seslerinin de duyulduğu yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında, dükkandaki 2 otomobil de yanarak kullanılamaz hale geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Atölyedeki yangın, başka bir iş yerinin güvenlik kamerası ve çevredekilerin cep telefonları ile görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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