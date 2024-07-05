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Avcılar'da Otobüs Kazası: Bir Çocuk Yaralandı

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Avcılar'da meydana gelen trafik kazasında halk otobüsü, önüne çıkan otomobile çarptı. Kazada bir çocuk hafif şekilde yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

AVCILAR'da halk otobüsü kavşakta önüne çıkan otomobile çarptı. Aynı kavşağa gelen başka bir otomobil ise kaza yapan otobüse çarptı. Bir çocuğun yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Merkez Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Cami Sokak'tan Cihangir Mahallesi'ne doğru hareket eden 34 HO 1370 plakalı halk otobüsü, Denizköşkler Caddesi'nden gelen 34 GT 2419 plakalı otomobile kavşakta çarptı. Otobüs ve çarptığı otomobili sürüklendikten sonra durabildi. Kazada otomobilde bulunan küçük bir çocuk yüzünü cama çarparak hafif yaralandı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, Denizköşkler Caddesi'nden gelen 34 HBM 127 plakalı başka bir otomobil sürücüsü de yolun neden kapalı olduğunu anlamaya çalışırken el frenini çekmeyi unutup kaza yapan otobüse çarptı. Kazada otomobil hafif şekilde hasar gördü. Kazada yaralanan küçük çocuğa olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Kaza bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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