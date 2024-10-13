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Avcılar'da Oto Yedek Parça Deposunda Yangın Çıktı

Avcılar'da Oto Yedek Parça Deposunda Yangın Çıktı
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Avcılar'da bir binanın bodrum katında oto yedek parça deposunda çıkan yangın, diğer katlara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

AVCILAR'da 4 katlı binanın oto yedek parça deposu olarak kullanılan bodrum katında çıkan yangın diğer katlara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, dün akşam saatlerinde Cihangir Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın oto yedek parça deposu olarak kullanılan bodrum katında çıktı. Bina sakinlerinin yoğun dumanı fark ederek ihbarda bulunması üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Deponun penceresini kırarak yangına müdahale eden ekipler daha sonra kepenkleri motorlu testereyle keserek içeri girdi. Söndürme çalışmalarının ardından deponun havalandırma pencerelerinin birinden içeriye plastik ip sarkıtıldığını belirlendi. İpin yangının çıkış nedeniyle ilgisi olup olmadığını araştırırken hasar tespit çalışması başlatıldı. Binada oturan bir ailenin evlerinde besledikleri kediyi de alarak dışarı çıktığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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