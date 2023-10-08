Avcılar'da Oto Galeride Hırsızlık: Para Kasa ve Hayalet Ekran Çalındı

AVCILAR'da oto galeriye giren hırsızlar, 5 dakika içerisinde para kasasıyla, park halindeki bir otomobil ile başka bir otomobilin hayalet ekranını çalarak kaçtı. İddiaya göre, şüpheliler çaldıkları otomobille hırsızlık yaptı. Şüphelilerin terk ettiği araç polis tarafından bulundu. Oto galerideki hırsızlık, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Cuma günü sabah 07.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi. Oto galeriye hafifi ticari araçla gelen hırsızlar, burada satış için tutulan otomobilin yaklaşık 500 bin lira değerindeki hayalet ekranını çaldı. Ardından kapıyı zorlayarak yazıhane bölümüne giren hırsızlar, para kasasını sürükleyerek dışarı çıkardı. Buldukları anahtarla lüks otomobilin kapısını açan hırsızlar kasayı araca yükledikten sonra hayalet ekranı da alarak galerideki otomobille olay yerinden uzaklaştı.

"ARACIN ANAHTARINI ALIP KONSOLU SÖKÜP KASAYI YÜKLEMELERİ 5 DAKİKA SÜRÜYOR"

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri çalınan otomobili dün akşam Başakşehir'de terk edilmiş halde buldu. Hırsızların otomobille gece saatlerinde çeşitli semtlerde işyerlerine girerek birden fazla hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi. Galerici Abdülkadir Sayılgan, "Ticari bir araçla geliyorlar. Cam kırıklarını da görüyorsunuz. Tam burada bulunan aracımıza yanaşarak camını patlatarak içindeki 400 bin lira değerindeki hayalet ekranı komple söküyorlar. Sonra aracı buraya yanaştırıp levyeyle kapıyı açıp dolapları karıştırıyorlar. Dolabın içinde gizlenmiş olan büyük kasayı fark edip alıyorlar. İçeride bulunan laptopu alıyorlar. Dışarıdaki 1.5 milyon lira değerindeki aracı anahtarını alıyorlar. Aracı kasayı ve laptopu da alıp gidiyorlar. Aracın anahtarını alıp konsolosu sökmeleri kasayı yükleyip aracı alıp gitmeleri 5 dakika sürüyor." dedi. Sayılgan, "Geçen sene bir sokak aşağıdaki dükkanımıza aynı şekilde hırsız girdi. İçeride bekçi vardı bekçiye saldırdılar kapıyı kırdılar. Perşembe günü Küçükçekçemece'de bu olayın 5. Ağır Ceza'daki mahkemesine gittim. Cuma günü yine hırsızlık olayı oldu. Aracı bulmuşlar ben de şimdi oraya gideceğim " dedi.