Avcılar'da Otluk ve Ağaçlık Alanda Yangın Çıktı

Avcılar'da, otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Tahtakale Mahallesi O3 Güney Yan Yol'daki otluk ve ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.