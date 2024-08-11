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Avcılar'da otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale devam ediyor

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Avcılar'da Tahtakale Mahallesi'nde otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın rüzgarın da etkisiyle boş bir hayvan çadırına sıçradı.

Avcılar'da otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Tahtakale Mahallesi O3 Güney Yan Yol'daki otluk ve ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın rüzgarın da etkisiyle boş olan bir hayvan çadırına sirayet etti.

İtfaiye ekiplerinin havadan ve karadan yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Avcılar İtfaiye Yaşam Güncel Haberler

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