Avcılar'da otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale devam ediyor

Avcılar'da otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Tahtakale Mahallesi O3 Güney Yan Yol'daki otluk ve ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın rüzgarın da etkisiyle boş olan bir hayvan çadırına sirayet etti.

İtfaiye ekiplerinin havadan ve karadan yangına müdahalesi sürüyor.