Avcılar'da Otluk Alanda Yangın Çıktı, İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

AVCILAR'da otluk alanda başlayan yangın büyüyerek çevredeki bir ağaca sıçradı. Yangın, bitişikteki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Mustafa Kemal Paşa Hilal Sokak'taki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otların tutuşmasıyla büyüyen yangın yakındaki kalaslara ve büyük bir ağaca sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine Avcılar, Esenyurt ve Beylikdüzü'nden itfaiye ekipleri gönderildi. Yangın yakındaki restoran ve iş yerlerine sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının söndürülmesiyle geçici olarak trafiğe kapatılan D-100 Karayolu da normal haline döndü.