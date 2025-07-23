Avcılar'da Otluk Alanda Yangın Çıktı

Avcılar'da Otluk Alanda Yangın Çıktı
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Avcılar'da henüz bilinmeyen bir nedenle otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sonrası çevrede güvenlik önlemleri alındı.

AVCILAR'da otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, bugün saat 11.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan otluk alanda çıktı. TEM Otoyolu'nun yanındaki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Ankara istikametini trafiğe kapattı. Alevlerin çevredeki villa ve sitelere sıçramasını önlemek için yoğun çaba harcayan itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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