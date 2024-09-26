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Avcılar'da Otluk Alanda Yangın Çıktı

Avcılar'da Otluk Alanda Yangın Çıktı
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Avcılar'da Tahtakale Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü, ancak mahalle sakinlerinin beslediği güvercinlerin bulunduğu kulübeye ulaşmadan söndürüldü. İtfaiye ekipleri, yangını bir saatlik çalışma ile kontrol altına aldı.

AVCILAR'da otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisi ile büyüdü. Yangın, mahalle sakinlerinin beslediği güvercinlerin bulunduğu kulübeye ulaşmadan söndürüldü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Tahtakale Mahallesi, İstasyon Caddesi üzerinde bulunan otluk alanda çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmalarının ardından, yangın mahalle sakinlerinin beslediği çok sayıda güvercinin bulunduğu kulübeye ulaşmadan söndürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Avcılar

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