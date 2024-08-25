Avcılar'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Avcılar'da Tahtakale Mahallesi'ndeki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, geniş bir alana yayılmış olsa da ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Şu anda ise soğutma çalışmaları devam ediyor.
Avcılar'da, otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Tahtakale Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Geniş alana yayılan yangın, ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.
İtfaiye ekiplerinin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.