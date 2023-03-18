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Avcılar'da önündeki istinat duvarı çöken binada çatlaklar oluştu

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Avcılar'da önündeki istinat duvarı çöken binada çatlaklar oluştu

Avcılar'da yağmurun da etkisiyle çöken istinat duvarı, bir binanın alt katında çatlaklar oluşmasına yol açtı.

Avcılar'da yağmurun da etkisiyle çöken istinat duvarı, bir binanın alt katında çatlaklar oluşmasına yol açtı.

Tahtakale Mahallesi Meyveli Sokak'taki iki katlı binanın önünde bulunan istinat duvarı, yağmur sularının aşındırmasının da etkisiyle sabah saatlerinde çöktü. Kaldırımın bir bölümü ile doğal gaz boruları da hasar gördü.

Çökme nedeniyle binanın alt katındaki tekstil atölyesinin duvarında çatlaklar oluştu.

Olay yerine gelen belediye ekipleri, güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu.

Ekipler, atölyeyi de mühürledi.

Kaynak: AA / Güncel

Avcılar Güncel Haberler

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