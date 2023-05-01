AVCILAR'DA OKUMA YAZMA BİLMEYEN 490 KİŞİ İÇİN OKUMA SEFERBERLİĞİ

AVCILAR'da oturan, bugüne kadar çeşitli nedenlerle okuma-yazma öğrenemeyen 490 kişi için Avcılar Kaymakamlığı okuma seferberliği başlattı. Halk Eğitim Merkezi bünyesinde 7 mahallede 45 kurs açıldı. Kursiyerler arasında bulunan 70 yaşındaki Saniye Saadet, torununun da kendisine yardımcı olduğunu söyledi.

Avcılar Kaymakamlığı, ilçede bulunan 7 mahallede okuma-yazmayı bilmeyen 490 yetişkini belirleyerek 45 ayrı kurs açtı. Halk Eğitim Merkezi'ndeki Türkçe kursunu Milli Eğitim Müdürü Cevat Dervişoğlu ile ziyaret ederek kursiyerlere hediye veren Kaymakam Kemal İnan, ' Milli Eğitim Bakanlığı, okuma-yazma bilmeyenler için 'Nerede kalmıştık' sloganı ile bu çalışmayı projelendirmiş. Avcılar'da okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımızı bu kurslarımıza davet ediyoruz dedi.

Kurs sonunda belge alacak olan 70 yaşındaki Saniye Saadet, çocukluğunda oturdukları köyde okul olmadığını belirterek, 'Okul yapıldığında 12-13 yaşına gelmiştim. Ailem 'Çocuklara bakacaksın, iş yapacaksın' diyerek okula göndermedi. Okumanın yaşı yok diye düşündüm. Çocuklarımın yardımı ile okuyorum ama, yazamıyorum. Sonuna kadar okumaya çalışacağım. Şimdi aynı zamanda torun bakıyorum işte. Gelmeye çalışıyorum. geleceğim. Sonuna kadar geleceğim. Torunum da beni çalıştırıyor dedi. 53 yaşındaki Hanım İnandım ise, 'Buradaki kursu bulup yazılmak için çok araştırdım. Okuma-yazmayı öğrenmeye kararlıyım dedi.