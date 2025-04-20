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Avcılar'da Okul İnşaatında Yangın

Avcılar'da Okul İnşaatında Yangın
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Avcılar'da bir okul inşaatı şantiyesinde çıkan yangın, işçilerin kaldığı konteynerlere sıçradı. Olayda can kaybı yaşanmazken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

AVCILAR'da okul inşaatı şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın Tahtakale Mahallesi'ndeki bir okul inşaatı şantiyesinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek işçilerin kaldığı konteynerleri sardı. İşçilerin tamamı konteynerlerden çıkarken, ihbar üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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