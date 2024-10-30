AVCILAR'da Mutfakta Yangın: Tavşan Kurtarıldı

Yangın, akşam saatlerinde Denizköşkler Mahallesi, Zafer Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın giriş katının mutfağında çıktı. İddiaya göre kızartma makinasından kaynaklanan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen tavşan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Su verilen tavşana sağlık ekipleri tarafından oksijen verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel