Avcılar'da Motosikletli Şüpheliler İşyerine Ateş Açtı

Olay, öğle saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Firuzköy Bulvarı'nda meydana geldi. Kimlikleri belirlenemeyen motosikletli 2 şüphelinin ateş açtığı işyerine 3 mermi isabet etti. Şüpheliler olay yerinden kaçarken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak üzere soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel