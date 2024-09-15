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Avcılar'da Motosikletli Şüpheliler İşyerine Ateş Açtı

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Avcılar'da motosikletli iki kişi, işyerine ateş ederek olay yerinden kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, polis şüphelileri yakalamak için çalışmalara başladı.

AVCILAR'da motosikletli iki şüpheli işyerine ateş ederek kaçtı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, öğle saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Firuzköy Bulvarı'nda meydana geldi. Kimlikleri belirlenemeyen motosikletli 2 şüphelinin ateş açtığı işyerine 3 mermi isabet etti. Şüpheliler olay yerinden kaçarken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak üzere soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Avcılar Polis

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