Avcılar'da Motosikletli Şüpheliler İşyerine Ateş Açtı
Avcılar'da motosikletli iki kişi, işyerine ateş ederek olay yerinden kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, polis şüphelileri yakalamak için çalışmalara başladı.
Olay, öğle saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Firuzköy Bulvarı'nda meydana geldi. Kimlikleri belirlenemeyen motosikletli 2 şüphelinin ateş açtığı işyerine 3 mermi isabet etti. Şüpheliler olay yerinden kaçarken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak üzere soruşturma başlattı.