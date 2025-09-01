Avcılar'da Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

AVCILAR'da karşı yönden gelen iki motosikletli çarpıştı. Motosiklet sürücülerinden biri yaralanarak hastaneye kaldırıldı, kaza ise kask kamerasına yansıdı.

Kaza, dün gece Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde meydana geldi. Karşı yönden gelen iki motosikletli kafa kafaya çarpıştı. Motosikletler çarpışmanın etkisi ile savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde yaptıkları müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ise motosikletlerden birinin kask kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.