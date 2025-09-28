Avcılar'da Motosiklet Kazası: Alkollü Sürücü Olay Yerinden Kaçtı

AVCILAR'da sürücüsü gidon hakimiyetini kaybederek yola düşen motosiklet, sürüklenerek yol kenarında duran otomobile çarptı. Kaza sonrasında motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsünün yakınları arasında tartışma yaşandı. Motosiklet sürücüsünün alkollü olduğu iddia edildi. Polis olay yerinden kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza 25 Eylül günü saat 22.30 sıralarında D-100 Karayolu Saadetdere Mahallesi geçişinde meydana geldi. Ankara istikametinde kullandığı motosikletin gidon hakimiyetini kaybeden sürücü, yola düştü. Devrilerek sürüklenen motosiklet, yol kenarında duran otomobile çarptı. Kaza sonrasında yaralanmayan motosiklet sürücüsü, otomobil sürücüsü ve yanındaki yakınları ile bir süre tartıştıktan sonra olay yerinden kaçtı. Polis, alkollü olduğu iddia edilen motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ve sürücülerin tartışmaları çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, sürüklenen motosikletin yol kenarındaki otomobile çarptığı ve daha sonra sürücülerin tartıştıkları anlar yer aldı.