Avcılar'da Motosiklet Atölyesi Uyuşturucu İmalathanesine Dönüştürüldü

AVCILAR'da motosiklet tamir atölyesini uyuşturucu imalathanesine çeviren 2 şüpheli, 4 kilo uyuşturucu ile yakalandı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Karadut Sokak'taki bir motosiklet atölyesinin önünde dün akşam silahlı kavga çıktığına dair ihbar üzerine giden gazeteciler, sivil polislerin uyuşturucu imal eden şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonla karşılaştı. Uyuşturucu imalatı yapıldığına dair istihbarat alan Avcılar Emniyet Müdürlüğü Mobil Park ekibinin uzun süren takibin ardından harekete geçtiği anlaşıldı. Motosiklet atölyesini 'çikolata' olarak isimlendirilen metamfetamin içerikli uyuşturucu imalathanesine çeviren iki şüpheli, karşılarında polisleri görünce kaçmak istedi. Şüpheliler kısa sürede kıskıvrak yakalandı. Tamir için bekletilen motosikletlerin bulunduğu iş yerinde üretilen; bireylerde fiziksel, bilişsel ve davranışsal olarak önemli etkiler bırakan 4 kilo uyuşturucu ve metamfetamine el konuldu. Operasyonun ardından Avcılar Belediyesi zabıta ekibi tamir atölyesini mühürledi.