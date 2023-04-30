Avcılar'da Motoru Hararet Yapan Otomobile Arkadan Çarpma

Kaza, saat 02.00 sıralarında D-100 Karayolu Beylikdüzü yönünde meydana geldi. Yoldaki yoğun trafik nedeniyle sürekli fren yapınca motoru hararet yapan 34 LC 0158 plakalı otomobilin sürücüsü Füsun Temelci, Gümüşpala Mahallesi mevkiinde dörtlülerini yakarak sağ şeritte ilerlemeye başladı. Bu sırada arkadan hızla gelen Uğur Nayır yönetimindeki 06 DE 7974 plakalı otomobili, sağ şeritte ilerleyen araca arkadan çarptı.İki araç da hasar görürken, sürücüler kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Kaza nedeniyle iki şerit trafiğe kapandı. İki şeridi açmak için, itfaiye ekipleri ile sağlık ekiğleri öndeki araca arkadan çarpan aracı yolun kenarına çekti.

" BÜYÜK BİR SESLE ARABA GELDİ BANA VURDU"Kazaya şahit olan bir motosikletli, "Bu araba ablanın deyimiyle hararet yapmış ilerleyememiş. Kenara çekmiş. Buradan gelen arkadaş da arabayı fark edemiyor vuruyor" dedi. Aracı arızalanan Fusün Temelci ise, "Orada çok trafik vardı. Orada 2 - 2.5 saat kaldım. Hafif arabam hararet yaptı. Ben de gaza basamayınca en kenara buraya geldim.Dörtlüleri yaktım ve yavaş yavaş ilerledim. Hep arabalar benim yanımdan geçiyordu. Birden bir baktım kızıma 'Yavrum trafik açıldı geliyorum' diyordum. Arkadan bir ses . Direksiyon ve cama kafamı vurdum. Büyük bir ses geldi. Araba geldi bana vurdu. " dedi.