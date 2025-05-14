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Avcılar'da Modifiye Araçlara Yüksek Ses Ceza Yağdı

Avcılar'da Modifiye Araçlara Yüksek Ses Ceza Yağdı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Avcılar'da yüksek sesle müzik yayınlayan modifiye araçlara yönelik denetimlerde 18 aracı trafikten men etti ve sürücülere toplamda 138 bin 134 lira ceza kesildi.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Avcılar yan yolda ses sistemleriyle modifiye edilmiş araçlarda yüksek sesle müzik yayını yapıldığı ihbarı üzerine Pazar gecesi denetim düzenledi. Yapılan denetimde 18 araç trafikten men edilirken, araç sürücülerine 138 bin 134 lira para cezası kesildi.

Avcılar D-100 yan yolda İSKİ arıtma tesisi yanında park ederek yüksek sesle müzik dinleyen gruba yönelik denetimler sürüyor. Polis ekipleri tarafından önceki gün yapılan deneitmlerde, 32 araç sahibi yakalanırken araç sürücülerine 'Araçların teknik şartlara uygun olması zorunluluğu', 'Araçlara izinsiz işaret, yazı, reklam, ışıklı veya sesli donanım eklenmesi', 'Araçlarda ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarının kullanımında belirli şartlara uyulması' maddeleri başta olmak üzere, 89 farklı ihlalden toplam 138 bin 134 lira para cezası kesildi. Denetimler sırasında modifiye edilmiş 18 araç da trafikten men edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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