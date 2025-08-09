Avcılar'da Mobilya Mağazasından Palet Hırsızlığı

AVCILAR'da mobilya mağazasında istiflenen beş paleti dışarı taşıyan şüpheli, yanında getirdiği el arabasına yükleyerek çaldı. Hırsızlık, güvenlik kamerası ile kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Tahtakale Mahallesi'ndeki Petrol Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir kişi mobilya mağazasına ait arazide istiflenen paletleri görünce içeri girerek üç tanesini dışarı taşıdı. Hemen yakındaki el arabasını getiren aynı kişi daha sonra tekrar içeri girerek, iki paleti daha alıp götürdü. Hırsızlık, paletlerin yerinde olmadığı anlaşılarak güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu anlaşıldı. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.