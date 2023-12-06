Üye Girişi
Haberler

Avcılar'da minibüste çıkan yangın büyük hasara yol açtı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Avcılar'da seyir halindeki minibüste çıkan yangın kısa sürede büyüyerek aracı kullanılamaz hale getirdi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

AVCILAR'da seyir halindeki minibüste çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken minibüs kullanılamaz hale geldi.

Avcılar'da D-100 Karayolu Beylikdüzü istikametinde Yener Kavlak'ın kullandığı 34 HDN 319 plakalı minibüsün torpidosundan dumanların çıktığını gören Kavlak, minibüsü park ederek araçtan indi. Yanın kısa sürede büyüyerek minibüsü sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının ardından minibüs kullanılamaz hale geldi.

"TORPİDO TARAFINDAN YANMAYA BAŞLADI"

Olayı anlatan Yener Kavlak, "Yolda seyir halindeydim. Araç giderken torpidodan alev aldı. Son hali bu şekilde. İtfaiye ekipleri geldi. Trafik polisleri geldi, yolu kapattılar. İtfaiye ekipleri arabayı söndürdü. Torpidodan geldi büyük ihtimalle elektrik tesisatından. Avcılar'dan Beylikdüzü yönüne gidiyordum torpido tarafından yanmaya başladı. Çok da olmadı arabayı çalıştıralı. Bu hale geldi. Polis trafiği durdurdu, itfaiye söndürdü" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Avcılar İtfaiye Güvenlik Trafik Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur tek maç mı, rövanşı var mı? Trabzonspor - Çorum FK maç özeti! (VİDEO) Trabzonspor - Çorum FK maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Birleşmiş Milletler 99. madde nedir? Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 2. eleme adayları kimdir? 6 Eylül 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? 6 Aralık MasterChef takım oyunu - dokunumazlık kim kazandı? MasterChef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Eltilerin Savaşı filmi oyuncuları kim? Eltilerin Savaşı filmi konusu, oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti! Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir? Eltilerin Savaşı oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti! Eltilerin Savaşı nerede çekildi? Eltilerin Savaşı konusu ne, oyuncuları kimler? Eltilerin Savaşı ne zaman, hangi kanalda? Güneş delindi mi? Güneş yüzeyindeki kara delik nedir, Dünya'ya zararı var mı? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 6-7 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Trabzonspor - Çorum FK maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Trabzonspor - Çorum FK maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! Trabzonspor - Çorum FK maçı CANLI izle! Trabzonspor - Çorum FK maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? 6 Aralık Kabine toplantısı kararları! SON DAKİKA! Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları! Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi ne zaman? ZTK KURA ÇEKİMİ TARİHİ Kabine toplantısı konuları! GÜNDEMDE NELER VAR? 6 Aralık Kabine toplantısı konuları neler?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title