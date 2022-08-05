Avcılar'da minibüsle gelip hafriyatı yol kenarına bıraktılar - Haberler

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Avcılar'da minibüsle gelip hafriyatı yol kenarına bıraktılar

Avcılar'da minibüsle gelip hafriyatı yol kenarına bıraktılar

AVCILAR'da bir sitenin önüne minibüsle çuvallar dolusu hafriyat bırakıldı.

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AVCILAR'da bir sitenin önüne minibüsle çuvallar dolusu hafriyat bırakıldı.

Tahtakale Mahallesi Ispartakule Mevkii'nde Çuha Çiçeği Sokak'taki bir sitenin önüne dün öğle saatlerinde siyah renkli kapalı kasa minibüs ile gelen kişiler aracı park ettikten sonra hafriyat çuvalları tek tek taşıyarak araziye bıraktı.Çevredeki bir sitede oturanlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenen kişiler daha sonra uzaklaştı. Tahtakale Mahallesi Muhtarı Serkan Vatansever, tüm çabalarına rağmen mahallede kaçak döküm yapanların önüne geçilememesinden yakındı.


Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Güncel

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