Avcılar'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

AVCILAR'da otomobil ile çarpışan servis minibüsü sokaktaki ağaca çarparak durabildi. Kazada minibüsteki 3 kişiyle otomobildeki sürücü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Cihangir Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 34 LFN 091 servis minibüsü ile 34 ZM 4377 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle şoförünün direksiyon kontrolünü kaybettiği servis minibüsü, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüs içerisinde sıkışan 2 yaralı, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza sonucu minibüste bulunan 3 kişi ile otomobildeki 1 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.