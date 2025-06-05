Avcılar'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Avcılar'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da meydana gelen kazada, servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi minibüste, 1 kişi ise otomobilde yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AVCILAR'da otomobil ile çarpışan servis minibüsü sokaktaki ağaca çarparak durabildi. Kazada minibüsteki 3 kişiyle otomobildeki sürücü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Cihangir Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 34 LFN 091 servis minibüsü ile 34 ZM 4377 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle şoförünün direksiyon kontrolünü kaybettiği servis minibüsü, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüs içerisinde sıkışan 2 yaralı, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza sonucu minibüste bulunan 3 kişi ile otomobildeki 1 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler

'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi

Süper Lig'de yılın imzası! İşte Cenk'in yeni adresi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ı kabul etti

Beştepe'de sürpriz görüşme! Erdoğan, muhalefet liderini kabul etti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Süleyman Soylu hacca gitti

Süleyman Soylu hacca gitti! Kutsal mekandan ilk görüntü
Burak Özçivit'ten eşi Fahriye Evcen'e aşk dolu kutlama

Aşkını 3 kelimeyle haykırdı! Özçivit'ten Evcen'e romantik kutlama
İzmir Büyükşehir Belediye ile DİSK arasında anlaşma sağlandı

İzmir'de grev sona erdi! İşte krizi bitiren anlaşma
Almanya'da 'Filistin' tişörtü giyen Türk milletvekili Meclis'ten çıkarıldı

Almanya'da 'Filistin' hazımsızlığı! Türk milletvekili dışarı atıldı
Trabzonspor'da Fatih Tekke, Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor

Fatih Tekke, Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor
Mehmet Ali Erbil canlı yayında vasiyet sorusunu yanıtladı

Mehmet Ali Erbil'den canlı yayında vasiyet açıklaması
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.