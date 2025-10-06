Avcılar'da Minibüs Kazası: Aydınlatma Direği Devrildi

AVCILAR D-100 karayolunda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazanın etkisiyle yerinden sökülen direk kamyonetin üzerine devrildi.

Kaza saat 15.45 sıralarında D-100 karayolu Mustafa Kemal Paşa Mahallesi geçişinde meydana geldi. Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerinden çıkan aydınlatma direği minibüsün üzerine devrildi. Kazada hafif yaralanan minibüs şoförü çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. D-100 karayoluna devrilen elektrik direği nedeniyle 2 şerit trafiğe kapandı. Polis ekipleri trafik akışını bir şeritten kontrollü olarak sağlarken itfaiye ekipleri elektrik direğini kaldırdı. Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu direğin aldırılmasıyla normale döndü.