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Avcılar'da meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

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Avcılar'da meydana gelen iki trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaşananlar kameraya yansıdı. İlk kaza alkollü bir sürücünün direğe çarpmasıyla gerçekleşirken, diğer kaza ise bir araçla motosikletin çarpışması sonucu meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

AVCILAR'da meydana gelen iki trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaşananlar kameraya yansıdı.

İlk kaza, önceki gece geç saatlerde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre alkollü bir sürücü, ara sokaktan caddeye çıkarken orta refüje geçerek direğe çarptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri alkollü olduğu belirlenen yaralı adamı hastaneye kaldırdı. Yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Diğer kaza ise dün saat 18.00 sıralarında, Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Ara sokaktan caddeye çıkan bir araçla motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile yere düşerek yaralanan motosikletli hastaneye kaldırıldı. İki kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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