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Avcılar'da Metruk Binada Yangın Çıktı

Avcılar'da Metruk Binada Yangın Çıktı
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Denizköşkler Mahallesi'ndeki boşaltılan üç katlı binanın ikinci katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Olay sırasında D-100 kara yolunda trafik aksadı.

Avcılar'da üç katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü.

Denizköşkler Mahallesi Yanyol Caddesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında daha önce boşaltılan üç katlı binanın ikinci katında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle D-100 kara yolu Bakırköy istikametindeki yan yolda bir süre trafik aksadı.

Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel

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