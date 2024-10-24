Avcılar'da Metrobüsün Motorunda Yangın Çıktı
Avcılar'da seyir halindeki bir metrobüsün motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sebebiyle yolcular tahliye edilirken, aksayan seferler daha sonra normale döndü.
Avcılar'da, seyir halindeki metrobüsün motorunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Avcılar'dan Beylikdüzü yönüne doğru ilerleyen metrobüsün motoru henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Sürücünün kapıları açmasıyla yolcular tahliye edilirken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Aksayan seferler daha sonra normale döndü.