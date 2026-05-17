Metrobüs hattına giren 2 yavru kedi kurtarıldı

Avcılar'da, metrobüs hattına farklı duraklardan giren 2 yavru kedi, İETT ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, dün, Saadetdere ve Şükrübey metrobüs duraklarına giren 2 yavru kedi, kontrol kameraları, metrobüs kaptanlarının dikkati ve yolcuların bildirimleri sayesinde fark edildi.

Kedilerin güvenli şekilde kurtarılabilmesi için ilgili duraklarda metrobüslere kontrollü ve tek yönlü geçiş uygulaması yapıldı.

Ekipler, yavru kedilerin D-100 kara yoluna çıkıp, zarar görmemeleri ve trafik güvenliğini tehlikeye atmamaları için çalışma başlattı.

Titiz çalışma sonucunda 2 yavru kedi de kurtarıldı.

Kedilerin kurtarılması güvenlik kameralarınca kaydedildi.