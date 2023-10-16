AVCILAR'DA METROBÜSE BİNMEK İSTEYENLERE 'BEYAZ YOL' SÜRPRİZİ

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin 'Beyaz yol' çalışması nedeniyle Avcılar'daki Merkez-Üniversite Kampüsü Metrobüs durağı kapatılınca yoğunluk oluştu.

İBB ekibi Söğütlüçeşme yönüne metrobüs durağını kapattı. Bu çalışmadan ve haberleri olmayanlar durağa geldiklerinde Beylikdüzü yönünden gelen ve durmayan metrobüsleri görünce şaşırdı. Haftanın ilk gününün de olmasının etkisi ile kalabalık her geçen dakika artınca görevliler hareket noktasından araçları buraya yönlendirerek yolcu birikimini azaltmaya çalıştı. İstasyonda yapılan anonslarda Söğütlüçeşme yönüne gidecek yolcuların ilerideki Şükrübey ve ya gerideki Cihangir-Üniversite Mahallesi duraklarından binebilecekleri belirtildi. Ancak, gerideki durağa giderek metrobüse binmek isteyenler de kalabalıkta beklemek zorunda kaldı. Beylikdüzü yönünden gelen araçlar da Avcılar istasyonundan geçebilmeleri için zaman zaman bekletildi.