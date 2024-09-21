Avcılar'da Metrobüs Kazası: 2 Yaralı

Avcılar'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan metrobüs, önündeki metrobüse çarptı. Kazada metrobüsün camı patlarken 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri metrobüs durağında meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan bir metrobüs, durakta bekleyen başka bir metrobüse arkadan çarptı. Kazada metrobüsün camı patladı. Metrobüsteki 2 kişi ise hafif yaralandı. Seferler bir süre tek şerit üzerinden sağlandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 yolcu sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin araç kaldırma çalışmaları sonrası yol trafiğe tekrar açılırken, seferler normale döndü.