Avcılar'da Metrobüs Arızası Seferleri Aksattı
Avcılar'da bir metrobüsün arızalanması üzerine seferlerde aksama yaşandı. Yoğunluk ve uzun araç kuyrukları duraklarda gözlemlendi. Arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.
Avcılar'da arızalanan metrobüs nedeniyle seferlerde aksama yaşanırken, duraklarda yoğunluk ve uzun araç kuyruğu oluştu.
Söğütlüçeşme istikametinde ilerleyen bir metrobüs, Şükrübey durağında arızalandı. Arıza nedeniyle seferler aksarken duraklar kalabalıklaştı.
Metrobüs yolu ve durağında uzun metrobüs kuyruğu meydana geldi.
Arızalanan metrobüsün çekilmesinin ardından seferler normale döndü.
Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel