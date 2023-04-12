AVCILAR'DA MERDİVENLERİ ÇÖKEN 50 YILLIK BİNA MÜHÜRLENDİ

Denizköşkler Mahallesi Altuner Sokak'taki 5 katlı binanın arka cephesindeki yoldan 3'üncü kata geçişi sağlayan merdiven sabah saat 07.00 sıralarında gürültüyle çöktü. Olay yerine itfaiye ve polis ekiplerinin yanı sıra sağlık ekipleri de sevk edildi. Binanın girişine emniyet şeridi çekilerek güvenlik önlemi alındı. Merdivenlerin bir bölümünün yıkılmasının ardından 3 basamağı havada asılı kaldı. Havada asılı kalan basamaklar itfaiye ekipleri tarafından beton kesme makasıyla kesildi. Sıvaları dökülen, demirleri açıkta duran binada yaşayan yabancı uyruklu 10 kişinin kaldıkları daireye aylık 600 dolar kira ödedikleri öğrenildi.

ZABITA EKİPLERİ TARAFINDAN MÜHÜRLENDİ

KENTSEL DÖNÜŞÜM KARARI ALINMIŞTI

Binanın bulunduğu bölgenin 2008 yılında mikro zemin incelemesi yapılması amacıyla imara kapatıldığı öğrenildi. Bölgedeki binaların imar yasağı nedeniyle kentsel dönüşüme giremediği, geçen ay İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin oy birliğiyle aldığı kararla imar yasağının kaldırıldığı öğrenildi. Mart ayında buradaki yapıların mevcut kat sayısı korunarak kentsel dönüşüme alınmasına dair karar alınmıştı.