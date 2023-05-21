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Avcılar'da Marketten Hırsızlık Kamerada

Güncel Haberler

Avcılar'da müşteri gibi girdiği markette kahvaltılık ürünleri sepete doldurarak çalan şüpheli kameraya kayıtlarına yansıdı.

AVCILAR'da müşteri gibi girdiği markette kahvaltılık ürünleri sepete doldurarak çalan şüpheli kameraya kayıtlarına yansıdı.

Hırsızlık olayı, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Müşteri gibi markete gelen kişi, alışveriş sepetine özellikle kahvaltılıklardan oluşan çok sayıda ürünü doldurdu. Elindeki sepeti marketin giriş kapısına yakın noktaya bırakan şüpheli, kasanın olduğu alandan dışarı çıktı. Marketin dışında etrafı gözetleyen şüpheli, daha sonra giriş kapısından uzanarak, oraya bıraktığı alışveriş sepetini aldı. Şüpheli marketten hızla uzaklaşırken, hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Güncel Haberler

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