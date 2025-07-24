Avcılar'da Market Hırsızlığı: Anne İki Çocukla Yakalandı

Avcılar'da Market Hırsızlığı: Anne İki Çocukla Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da bir kadın, iki çocuğuyla markete giderek ürünleri bebek arabasına gizlice yerleştirdi. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

AVCILAR'da bir markete 2 çocuğuyla gelen kadın, müşteri gibi davranarak reyonlardan aldığı ürünleri bebek arabasına gizledi. Kasada sadece fiyatı ucuz loan bir ürünün parasını ödeyen kadın daha sonra marketten çıktı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kadın, biri yanında yürüyen, diğeri ise bebek arabasında bulunan 2 çocuğuyla markete girdi. Reyonları dolaşan kadın, başta temizlik ürünleri olmak üzere birçok ürünü alıp bebek arabasının alt bölümüne yerleştirdi. Aldığı ürünlerin üzerini de örten kadın, akşam saatlerindeki yoğunluğu fırsat bilerek yalnızca fiyatı ucuz olan bir ürünün parasını ödedi ve marketten ayrıldı. Olay anı marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kadının reyonlardan ürünleri alarak arabaya koyduğu ve ardından kasadan geçerek dışarı çıktığı anlar görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: Madem elinde görüntü var, versene mahkemeye

Erdoğan, Özel'e resti çekti: Elinde görüntü varsa, mahkemeye versene
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşusunun kızına tornavida ile saldırdı

Komşusunun kızına tornavida ile saldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.