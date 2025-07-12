Avcılar'da Market Deposunda Yangın

Avcılar'da Market Deposunda Yangın
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Avcılar'da bir zincir marketin depo bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının nedeni ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

AVCILAR'da bir marketin deposunda çıkan yangın itfaiye ekibinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Merkez Mahallesi Namık Kemal Caddesi'ndeki bir zincir marketin depo bölümünde yangın çıktı. Marketin içi kısa sürede dumanla dolarken, havalandırma penceresinden alevler yükselmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. Yangın itfaiye ekibinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Ekiplerin duman tahliyesi devam ederken yangının kesin nedeni ve hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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