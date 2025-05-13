Avcılar'da Mangal Restoranında Yangın Çıktı

Avcılar'da ızgara et ve mangal hizmeti veren bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Firuzköy Mahallesi'nde Küçükçekmece Gölü mevkisindeki ızgara et ve mangal hizmeti veren bir işletmenin mutfak ve depo kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.