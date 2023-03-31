Avcılar'da malzeme deposunda çıkan yangın söndürüldü

Avcılar'da bir malzeme deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Avcılar'da bir malzeme deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tahtakale Mahallesi Servis Sokak'taki bir malzeme deposunda sebebi bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yangın nedeniyle deponun önünde bulunan iki araç zarar gördü.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına alarak söndürdüğü yangında ölen ya da yaralanan olmadı.