Avcılar'da Makas Atan Sürücü Trafik Kazası Yaptı

AVCILAR'da makas atarak ilerleyen otomobil nedeniyle hakimiyetini kaybeden bir sürücü, trafikteki başka bir otomobile çarptı. Kazada ters dönen otomobilde bulunan bir kişi yaralanırken, otomobili çevredekiler el birliğiyle normal haline çevirdiler.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Ambarlı Mahallesi Ambarlı Liman Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, kullandığı otomobille trafikte makas atarak hızla ilerleyen bir sürücü seyir halindeki 2 otomobilin arasından geçti. Bunun üzerine seyir halindeki 34 NS 8693 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde giden 34 HAE 288 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 NS 8693 plakalı otomobil savrularak yol ortasında ters döndü. Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri gelene kadar çevredekiler ters dönen otomobilin içindeki sürücüyü dışarı çıkardı. Sürücü daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bir süre trafiğe kapatılan yol, çevredekilerin otomobili hep birlikte çevirmesiyle normal haline döndü. Polis, makas atarak kazaya neden olan araç ve sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlattı.